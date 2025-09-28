Grave incidente sull’A1 a San Vittore: auto si ribalta, due feriti: uno elitrasportato

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso nel territorio comunale di San Vittore del Lazio, in direzione sud.

Secondo le prime ricostruzioni, una Citroën è stata tamponata da un’altra vettura mentre viaggiava regolarmente in corsia. L’impatto, di estrema violenza, ha fatto perdere il controllo all’auto colpita, che si è ribaltata più volte prima di terminare la corsa in una cunetta laterale.

A bordo della Citroën si trovavano due persone, entrambe rimaste ferite. Le condizioni di uno degli occupanti sono apparse subito gravi: per questo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso dell’Ares 118, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza in un ospedale di Roma. L’altro passeggero è stato invece soccorso e trasportato con ambulanza in una struttura sanitaria della zona.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti diversi mezzi del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale della sottosezione A1 di Cassino, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. La corsia sud dell’autostrada è stata temporaneamente chiusa, causando lunghe code e rallentamenti.

Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.

Foto archivio