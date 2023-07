Grave incidente sulla via del Mare: due feriti gravi elitrasportati

Grave incidente stradale avvenuto poco fa sulla via del Mare a Ostia, dove sono rimaste coinvolte due auto e una moto che si è spezzata in due. Stando alle prime ricostruzioni sembra che le due auto si sono scontrate, e la moto che giungeva da dietro non ha fatto in tempo a frenare, l’impatto è stato talmente violento che la motocicletta si è spezzata in due. Sulla due ruote viaggiavano due uomini che sono stati elitrasportati in codice rosso all’ospedale San Camillo e al Gemelli.Sembra che altre due persone sono rimaste ferite ma non in modo grave.

Foto IlMessaggero