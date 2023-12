Un grave incidente si è verificato sulla superstrada Sora-Frosinone poco prima dell’ uscita di Castelmassimo in direzione Ferentino. Dalle prime informazioni sembra che un furgoncino della nettezza urbana abbia perso il controllo uscendo fuori strada ed è rimasto ribaltato sulla carreggiata. Sul posto oltre i sanitari del 118 e forze dell’ordine anche una eliambulanza dove ha trasportato in un nosocomio romano il ferito in gravi condizioni.Di seguito il video

