Grave incidente sulla SR 637: camion contro scooter, ferito seriamente un uomo

Ceccano – Un violento incidente si è verificato oggi, poco dopo le 13.15, lungo la Strada Regionale 637 al km 12, nel territorio di Ceccano. Un camion carico di legname si è improvvisamente ribaltato, per cause ancora in fase di accertamento, invadendo la carreggiata opposta e impattando contro uno scooter che transitava in direzione opposta.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo che ha riportato una grave ferita a una gamba. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Considerata la gravità delle lesioni, è stato attivato il servizio di eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza il ferito presso una struttura ospedaliera specializzata.I vigili del fuoco sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione del mezzo pesante e nella messa in sicurezza dell’area, mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. La viabilità nella zona è attualmente rallentata, con disagi per gli automobilisti in transito.Le autorità invitano alla massima prudenza e raccomandano di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine presenti sul posto.

foto archivio