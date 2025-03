Grave incidente sulla Sora-Frosinone: Fiat 500X si ribalta, una 29enne in codice rosso

Un grave incidente si è verificato all’alba sulla superstrada Sora-Frosinone. Intorno alle 5:30 del mattino, una Fiat 500X si è ribaltata lungo l’arteria in direzione Ferentino, in prossimità di una curva. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e le unità radiomobili per mettere in sicurezza l’area e garantire il regolare flusso del traffico, con il supporto dei carabinieri di Boville Ernica.

Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente, ma la dinamica ha richiesto un pronto intervento per evitare ulteriori rischi. I sanitari del 118 sono giunti sul posto per prestare soccorso alle due ragazze a bordo del veicolo. La conducente, una 29enne di Alatri, è stata trasportata in ospedale in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate. La passeggera che viaggiava con lei è in condizioni meno critiche ed è stata ricoverata in codice giallo.

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente, mentre si continua a monitorare la situazione della giovane conducente, attualmente in condizioni serie. La viabilità è stata ripristinata dopo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Foto archivio