Grave incidente sulla Sora–Avezzano: coinvolti un’auto e un mezzo pesante

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa lungo la tratta che collega Sora ad Avezzano, in direzione Avezzano. Secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero almeno due i veicoli coinvolti: un’automobile e un mezzo pesante.

L’impatto, avvenuto nel tratto compreso tra Ridotti e Balsorano, ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e nei rilievi del caso.

Al momento non sono ancora chiare le cause del sinistro né la dinamica esatta dell’accaduto. Restano da accertare anche le condizioni degli occupanti dei mezzi coinvolti.

Foto Soraweb