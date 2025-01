Grave incidente sulla Monti Lepini tra auto e moto, motociclista finisce in un burrone: elitrasportato

Alle ore 11:20 di oggi, la prima partenza dei vigili del fuoco di Frosinone è intervenuta a Giuliano di Roma (FR) sulla SR156 dei Monti Lepini, per un incidente stradale tra un’auto e una moto.

A seguito dell’impatto, il motociclista è finito in un burrone profondo circa 6 metri e distante circa 50 metri dal luogo dell’incidente.

I vigili del fuoco, intervenuti con 5 unità e 2 mezzi (APS Auto Pompa Serbatoio e CA Campagnola), hanno provveduto al salvataggio del motociclista che è stato affidato alle cure mediche dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Per il motociclista si è reso necessario l’elitrasporto all’ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza.

L’intervento sta per concludersi.

