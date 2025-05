Grave incidente sulla Monti Lepini: scontro tra furgone e minicar, due sedicenni in codice rosso

Ceccano – Un violento incidente stradale ha sconvolto la notte appena trascorsa lungo la Strada Statale 156 dei Monti Lepini, al chilometro 6,600 nel territorio comunale di Ceccano, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone Fiat Ducato e una minicar si sono scontrati frontalmente.

A bordo della minicar viaggiavano due ragazzi di 16 anni, entrambi residenti a Supino. L’impatto è stato devastante: i due giovani sono rimasti intrappolati tra le lamiere del piccolo veicolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. Nonostante fossero coscienti all’arrivo dei soccorritori, le condizioni dei minori sono apparse da subito gravi. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.

Alla guida del furgone coinvolto nel sinistro un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina. I Carabinieri della Compagnia di Frosinone, giunti rapidamente sul posto, hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei mezzi incidentati, affidate alla ditta CEA 2000. La pulizia del manto stradale è stata eseguita dall’ente manutentore su incarico di Anas. A regolare la viabilità una pattuglia della Volante della Questura di Frosinone.

Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità e comprendere le cause dell’incidente.

