Grave incidente sulla Ferentino – Sora: scontro tra furgone e auto, due feriti in codice rosso

Paura sulla superstrada Ferentino – Sora. Intorno alle prime ore di oggi, un violento impatto si è verificato all’altezza del territorio di Alatri, in direzione Sora, coinvolgendo un furgone frigorifero e un’Alfa Romeo 147.L’allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118 e un’automedica per prestare le prime cure ai feriti, le cui condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari.Il bilancio del sinistro è di due feriti gravi. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’Alfa Romeo, un giovane di 30 anni. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dai medici, le ferite riportate hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il trentenne è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso il Policlinico Gemelli di Roma.Non meno preoccupanti le condizioni della passeggera che viaggiava al suo fianco, una donna di 32 anni. Anche per lei è stato disposto il trasferimento immediato in codice rosso, avvenuto via terra, verso l’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto interessato ha subito pesanti rallentamenti. I rilievi stradali sono stati affidati ai Carabinieri del Nucleo Investigativo Radiomobile di Alatri per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Foto archivio