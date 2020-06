Un grave incidente stradale si è verificato sulla Casilina nel territorio di Ferentino intorno alle ore 17 circa. L’uomo, un sessantenne del luogo, era alla guida della sua auto, quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118, le forze dell’ordine e una eliambulanza che ha trasportato l’uomo che versa in gravi condizioni, in un nosocomio romano.

foto archivio