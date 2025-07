Grave incidente sulla Casilina a Paliano: gravemente ferita una 52enne di Isola del Liri

Una donna di 52 anni, residente a Isola del Liri, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la via Casilina, nel territorio comunale di Paliano.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida della sua Volvo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Smart condotta da un trentenne di Anagni. L’impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Paliano, che hanno avviato i rilievi del caso e disposto il sequestro di entrambi i veicoli coinvolti. La 52enne, in condizioni critiche, è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. La prognosi resta riservata.

Il conducente della Smart ha riportato ferite lievi e, dopo i primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto.