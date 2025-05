Grave incidente sulla A1 a Ceprano: due feriti in codice rosso, elitrasportati

Un violento incidente si è verificato lungo l’autostrada A1, corsia sud, nel tratto che attraversa il comune di Ceprano, in provincia di Frosinone. Due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

I due occupanti dei veicoli sono rimasti gravemente feriti: entrambi sono stati elitrasportati in codice rosso presso due diversi ospedali di Roma. Le loro condizioni sono giudicate critiche ma stabili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, diversi equipaggi dell’Ares 118 e la Polizia Stradale della sottosezione di Frosinone, che ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

L’incidente ha causato lunghe code e forti rallentamenti lungo la tratta interessata. La società Autostrade per l’Italia ha consigliato agli automobilisti diretti verso Napoli di uscire a Ferentino o Frosinone e proseguire lungo la via Casilina, in attesa del ripristino della normale viabilità.

FOTO ARCHIVIO