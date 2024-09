Grave incidente sul lavoro: uomo elitrasportato in codice rosso

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in località Santa Cecilia ad Anagni, sembra che un agricoltore sia rimasto ferito in modo serio con un motozappa, sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno allertato una eliambulanza dove è stato elitrasportato in codice rosso in un nosocomio romano. I Carabinieri indagano sull’accaduto.

Foto archivio

