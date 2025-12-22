Grave incidente sul lavoro: tre operai precipitano da un ponteggio

Grave incidente sul lavoro nelle prime ore di questa mattina a San Salvo. Tre operai sono rimasti seriamente feriti dopo essere precipitati all’interno di un cantiere edile situato in via Sterparo, alle spalle del campo sportivo di via Stingi. Le loro condizioni sono state giudicate gravi, in particolare quelle di uno dei lavoratori.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i tre sarebbero caduti da un’altezza di circa dieci metri, dal quarto piano di un palazzo in costruzione. A cedere sarebbe stato un ponteggio, ma la dinamica esatta dell’accaduto è tuttora in fase di accertamento.

Il ferito più grave è D.G.J., 32 anni, residente a Vasto, che, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Pescara per le cure del caso. Gli altri due operai, Z.L., 47 anni, di Cupello, e D.M., 42 anni, anch’egli di Vasto, hanno riportato ferite meno gravi: il primo è stato trasportato all’ospedale di Chieti, mentre il secondo è stato condotto al San Pio di Vasto, dove entrambi restano sotto osservazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Avviati anche gli accertamenti da parte degli organi competenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere e chiarire eventuali responsabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatro di gravi infortuni

