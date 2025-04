Grave incidente sul lavoro: operaio schiacciato dal carico di un carrello elevatore

Dramma sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi all’interno di un impianto siderurgico situato nella zona industriale di Ceprano. Intorno alle 15, un operaio di 44 anni, residente a Strangolagalli, è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di carico con un carrello elevatore.

Sembra che l’uomo stava svolgendo mansioni ordinarie quando una pesante matassa di cavi in ferro si è improvvisamente sganciata dal mezzo, colpendolo in pieno. L’impatto ha provocato un grave schiacciamento al braccio sinistro, una ferita lacero-contusa all’orecchio e una lussazione alla caviglia.

Immediato l’intervento dei colleghi, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha inizialmente richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo una prima valutazione clinica, tuttavia, è stato disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Cassino, dove l’uomo è stato preso in carico. Le sue condizioni, pur serie, non hanno reso necessario il trasporto aereo: l’operaio è rimasto cosciente e collaborativo durante tutte le fasi del soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Ceprano e i tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), chiamati a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. L’area interessata è stata immediatamente isolata e le attività produttive sono state temporaneamente sospese per consentire gli accertamenti del caso.

