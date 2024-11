Grave incidente stradale, violento schianto nella notte: muore giovane 20enne

Ancora sangue sulle strade ciociare. Questa notte intorno alle 2, tre giovani di 20, 16 e 19 anni, a bordo di una Peugeot 206 si sono schiantati contro il guardrail lungo la strada Asi in direzione Ceccano, ribaltandosi più volte. Purtroppo nel violento impatto il ragazzo di 20 anni, Riccardo Pizzuti residente a Ceccano è deceduto sul colpo, mentre fortunatamente gli altri due rimasti feriti, sono stati trasportati presso il nosocomio del capololuogo ciociaro e sembra che non sono in gravi condizioni. Sul posto oltre i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

