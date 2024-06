Grave incidente stradale tra un’auto e un furgone: ferito elitrasportato

Un impatto violento quello accaduto intorno alle ore 15 circa di oggi dove un’auto e un furgone si sono scontrati lungo la Cassino-Formia nei pressi del casello autostradale, ferito gravemente il conducente dell’auto che è stato elitrasportato in un nosocomio romano. Ripercussioni sul traffico per la chiusura della strada per i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

