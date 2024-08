Grave incidente stradale nella notte sulla Monte Lepini: tre feriti gravi

Bruttisimo incidente e’ avvenuto nella notte sulla Monti Lepini nel comune di Giuliano di Roma . Per cause in fase di accertamento due auto una Peugeot ed una Fiat Panda si sono scontrate, nel frontale la Panda e’ rimasta letteralmente in bilico sul guardrail. Il bilancio del drammatico sinistro e’ di tre feriti uno dei quali in modo grave ed in pericolo di vita .Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i VIgili del Fuoco le forze dell’ordine e i sanitari del 118 ed e’ stata allertata anche una eliambulanza.

FOTO ARCHIVIO – NEWS IN AGGIORNAMENTO

