Grave incidente stradale : muore un uomo alla guida di un furgoncino

ANAGNI – Tragedia questa mattina lungo via Sabatino, sulla provinciale, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto due automezzi. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 77 anni, conducente di un furgoncino, rimasto vittima delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Contestualmente sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici e nella ricostruzione della dinamica, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area del sinistro.

Le operazioni hanno richiesto il temporaneo blocco del traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona.

La comunità di Anagni è scossa per l’ennesimo tragico episodio sulle strade provinciali, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente.

