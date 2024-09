Un grave incidente stradale è avvenuto in autostrada tra Castrocielo e Cassino, dalle prime informazioni un’auto ha perso il controllo ribaltandosi più volte e finendo si un terreno circostante, a bordo dell’ auto c’erano tre donne, ad avere la peggio è stata la passeggera che viaggiava sul sedile anteriore che è stata elitrasportata in un nosocomio romano, mentre le altre due donne sono state trasferite in codice giallo al ‘Santa Scolastica’ di Cassino.

