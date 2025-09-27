Grave incidente stradale in A1, auto fuori strada nei pressi di Ceprano

Paura questa mattina lungo l’Autostrada A1 in direzione sud, al km 648,500, nel territorio del comune di Ceprano, dove un’autovettura è uscita di strada.

L’allarme è scattato intorno alle ore 9:45. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. Il conducente e gli altri occupanti del veicolo sono stati affidati alle cure del personale del 118, che ha disposto l’elitrasporto presso il nosocomio locale.

Per consentire le operazioni di soccorso, l’intervento dell’eliambulanza ha reso necessaria la temporanea chiusura della corsia sud dell’autostrada, con inevitabili rallentamenti al traffico.

Il personale dei Vigili del Fuoco è tuttora impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e nel ripristino delle condizioni di viabilità. Presenti anche la Polizia Stradale di Cassino, i sanitari del 118 e l’elisoccorso.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

