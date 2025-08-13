Grave incidente stradale a Pontecorvo: bimbo di due anni elitrasportato in codice rosso

Pontecorvo – Momenti di grande apprensione in località Sant’Esedra, a Pontecorvo, dove un violento scontro tra due automobili – una Jeep Compass e una BMW – ha provocato il grave ferimento di un bambino di appena due anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo che viaggiava insieme al padre, in seguito al violento impatto, le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino, è stato successivamente intubato e trasferito in elicottero in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

In condizioni serie anche il padre del bambino e il conducente dell’altra vettura coinvolta, entrambi residenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

