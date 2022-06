Incidente nella notte in contrada “Magione” ad Alatri. Un uomo di 46 anni residente nella contrada de “La Fiura”, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada che poi si è ribaltata a testa in giù. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in condizioni serie. Sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Foto archivio