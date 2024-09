Grave incidente nella notte: 48enne elitrasportato in codice rosso (FOTO)

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23 circa, lungo la strada provinciale via Maria a Veroli, un uomo di 48 anni perdeva il controllo dell’auto, una Ford Fiesta, che urtava il guard rail e finiva in una scarpata fitta di vegetazione. Il 48enne soccorso dai sanitari del 118 è stato poi elitrasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma,dove è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto si sono recapiti anche i Carabinieri e Vigili del Fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere e recuperare l’auto.

Correlati