Grave incidente in autostrada tra Pontecorvo e Ceprano: eliambulanza sul posto

Un grave incidente stradale si è verificato lungo il tratto autostradale compreso tra Pontecorvo e Ceprano, in direzione Nord. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, atterrata sul posto per prestare soccorso alle persone coinvolte.A seguito dello scontro, la circolazione ha subito pesanti rallentamenti.Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e il personale sanitario, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

