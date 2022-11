Grave incidente in A1 tra Ceprano e Pontecorvo: tre veicoli coinvolti

Alle prime ore dell’alba sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud, si è verificato un grave incidente dove sono rimaste coinvolte tre auto.La strada è stata chiusa, il traffico è stato deviato, per permettere alla macchina dei soccorsi di lavorare. I feriti trasportati in ospedale sembra che non sarebbero in gravi condizioni. Il tratto stradale è stato riaperto intorno alle ore 8.

Foto archivio

