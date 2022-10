Grave incidente in A1 tra Anagni e Ferentino

Gravissimo incidente questa mattina in A1 tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. Dalle prime informazioni un’auto si e’ ribaltata ed una persona e’ rimasta gravemente ferita tanto che e’ stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito in un nosocomio della capitale . Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

In aggiornamento – foto archivio

