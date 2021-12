Un grave incidente è avvenuto sull’A1 in direzione Napoli,un’auto ha perso il controllo schiantandosi contro il guard-rail.Sembra che una persona sia rimasta gravemente ferita ed è stata elitrasportata. Di seguito riportiamo l’aggiornamento di Autostrade per l’Italia.

Ore 16.15

A1 – Colleferro-Ferentino – Coda Km 607.0 – dir: Napoli Coda di 4 km tra Colleferro e Ferentino per incidente Entrata consigliata verso Napoli: Ferentino. Uscita consigliata provenendo da Roma: Colleferro.

