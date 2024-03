Un grave incidente domestico ha visto protagonista un pensionato che mentre effettuava dei lavori con un decespugliatore che con la lama si è tagliato due dita di una mano. E’ accaduto a nella zona di via Vetiche a Frosinone.L’uomo è stato immeditamente soccorso dai sanitari del 118 che viste le gravi ferite riportate è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma e attualmente è in prognosi riservata.

Foto archivio