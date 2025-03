Grave incidente con la moto ad Alatri: uomo elitrasportato

Un grave incidente si è verificato poco fa nella contrada Mole Bisleti, ad Alatri, dove un motociclista è caduto violentemente a terra, riportando diverse lesioni. Al momento, non è ancora chiaro se si tratti di un sinistro autonomo o se siano coinvolti altri veicoli.Gli operatori sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente e, valutate le gravi condizioni del ferito, hanno deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il mezzo di soccorso è atterrato in zona per trasportare l’uomo in un ospedale specializzato.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di accertamento.Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle condizioni del motociclista, e le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità.

