Grave incidente a Torrice: auto fuori strada, bimba di otto mesi elitrasportata d’urgenza al Bambino Gesù

Torrice – Attimi di terrore nel primo pomeriggio di oggi lungo una strada secondaria del comune ciociaro, dove un’automobile è uscita improvvisamente di carreggiata andando a schiantarsi contro un albero. Nell’impatto è rimasta ferita una bambina di soli otto mesi, che ha battuto la testa ed è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.*

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola viaggiava insieme ai genitori, entrambi trentenni e residenti a Torrice. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia competente per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma non si escludono fattori come un malore del conducente, l’asfalto viscido o una distrazione.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato i primi soccorsi ai passeggeri. Vista la tenerissima età della bambina e il trauma cranico riportato, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferirla in via precauzionale al Bambino Gesù, dove è ora sottoposta a monitoraggio da parte dell’équipe medica.

FOTO ARCHIVIO