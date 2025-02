Grave Incidente a Paliano: giovane travolta da un’auto, elitrasportata

Un tragico incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 23 febbraio a Paliano, quando una giovane di 22 anni è stata investita da un’auto lungo via San Francesco. L’impatto violento ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno lanciato l’allarme.Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente gli operatori sanitari del 118, insieme alla Polizia Locale e ai Carabinieri della compagnia di Anagni, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. L’area è stata messa in sicurezza mentre le prime indagini sono state avviate per fare luce sulla vicenda.La giovane, che ha riportato una grave ferita alla gamba, è stata stabilizzata sul posto e trasferita d’urgenza in ospedale con l’ausilio di un’eliambulanza. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito, ma si sta lavorando per offrirle le migliori cure.Secondo fonti non ufficiali, l’investitore potrebbe essere stato identificato nelle ore successive all’incidente. Tuttavia, i Carabinieri mantengono il massimo riserbo, poiché le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica e le circostanze dell’accaduto.Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver assistito a una lite poco prima dell’incidente, ipotizzando che l’investimento possa essere stato un gesto volontario. Tuttavia, queste affermazioni devono essere verificate, e al momento non ci sono conferme ufficiali.

Foto archivio