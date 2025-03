Grave incidente a Boville Ernica: feriti due adulti e un bimbo di 6 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:40, in via Rotabile a Boville Ernica. Due auto, una Lancia Ypsilon guidata da un 34enne di Torrice e una Volkswagen Touareg condotta da una donna di 35 anni residente a Boville Ernica, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

A bordo della Volkswagen Touareg viaggiava anche il figlio della donna, un bambino di 6 anni, rimasto coinvolto nell’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e li hanno trasportati presso l’ospedale di Frosinone. Fortunatamente, nessuno di loro è in gravi condizioni.

L’incidente ha provocato ingenti danni ai veicoli coinvolti. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.