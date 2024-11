Grave Crisi per l’Indotto Stellantis: La Provincia al Fianco dei Lavoratori. Quadrini: “Unità e Solidarietà per Salvare i Posti di Lavoro”

Si è svolta ieri la riunione della Consulta dei Sindaci del Lazio Meridionale convocata dai primi cittadini di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi e di Cassino, Enzo Salera, a seguito della protesta degli operai delle ditte dell’indotto Stellantis. L’incontro si è tenuto davanti ai cancelli dell’ingresso 2 dello stabilimento Stellantis, dove i lavoratori hanno dato vita ad uno sciopero per protestare contro il rischio di licenziamenti che, a partire dal 31 dicembre, colpiranno centinaia di famiglie a causa del mancato rinnovo delle commesse da parte della multinazionale.

All’incontro erano presenti numerosi sindaci della provincia, rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali, i sindacati e una grande partecipazione di lavoratori che, con determinazione, hanno voluto portare le loro istanze in prima linea. Il confronto, che ha avuto un forte valore simbolico e pratico, ha dato spazio alle voci di chi rischia di perdere il proprio posto di lavoro, aprendo un dialogo diretto con le istituzioni per trovare soluzioni concrete e tempestive.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, ha preso parte attivamente alla riunione, ribadendo l’impegno della Provincia nel far fronte a questa grave situazione. “Quella che stiamo vivendo è una crisi che riguarda non solo i lavoratori coinvolti direttamente, ma l’intero territorio e il futuro della nostra comunità. La Provincia di Frosinone, insieme al suo Presidente Luca Di Stefano è al fianco degli operai e continuerà a fare ogni sforzo possibile per tutelare i posti di lavoro e garantire la stabilità economica dei nostri territori”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio.

L’impegno delle istituzioni provinciali è stato ribadito anche nel recente incontro che si è svolto presso la sede della Provincia, alla presenza di numerosi sindaci e sigle sindacali che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle possibili soluzioni e sulle azioni da intraprendere per evitare la perdita di posti di lavoro.

Il Sindaco di Piedimonte San Germano e il Sindaco di Cassino, hanno lavorato in sinergia, convocando con urgenza l’incontro e mettendo a disposizione uno spazio di dialogo tra i lavoratori e le istituzioni. “Questa riunione risponde prontamente a una situazione che rischia di diventare drammatica per centinaia di famiglie del nostro territorio. È fondamentale che le istituzioni si uniscano e facciano fronte comune per tutelare i lavoratori e l’economia locale”, hanno continuato Quadrini.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alle organizzazioni sindacali, che con il loro intervento hanno dato voce ai lavoratori, e alla partecipazione attiva dei numerosi operai presenti, che hanno sottolineato l’urgenza di risposte concrete.

La Provincia, insieme ai sindaci, ai sindacati e alle altre istituzioni, non intende abbassare la guardia e continuerà a lavorare con determinazione per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie. “Siamo di fronte a una sfida importante. Insieme, come comunità, possiamo fare la differenza. Continueremo a lottare per ogni posto di lavoro e per il benessere delle persone che costituiscono la vera ricchezza del nostro territorio”, ha concluso il Presidente del Consiglio Provinciale.

