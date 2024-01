Gratta e vince 2 milioni di euro con un biglietto da 10 euro: ecco quanto incasserà al netto delle tasse

Gratta e vince 2 milioni di euro con un biglietto da 10 euro: è iniziato alla grande il 2024 per un cliente della tabaccheria di via Salotti Cardinale a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Una vincita milionaria – segnala l’agenzia Agimeg – è infatti arrivata, per un abitante del comune viterbese, grazie ad un Gratta e Vinci della serie il “Miliardario Mega”.

Il gratta e vinci da 10 euro

Si tratta di un tagliando dal costo di 10 euro e che prevede una vincita massima di 2 milioni di euro. I Gratta e Vinci della serie “Miliardario” sono tra i preferiti dagli appassionati e sono spesso protagonisti di vincite importanti. Ed è proprio un premio importante, anzi di quelli che cambiano la vita, ad essere stato centrato a Montefiascone. Grattando un “Miliardario Mega”, il fortunato cliente della tabaccheria ha scoperto una vincita di 2 milioni di euro – sottolinea Agimeg -. Vista la tassazione prevista per i Gratta e Vinci, la somma che verrà però incassata sarà di circa 1,6 milioni di euro. fonte leggo.it – foto archivio