GRASSI, ROCCA: «INAUGURATI NUOVI E IMPORTANTI SPAZI»

«Inaugurati nuovi importanti spazi e servizi al Grassi di Ostia.Si tratta di un ulteriore passo per il rinnovamento di un ospedale di riferimento per un bacino di utenza molto importante. Dai nuovi ambienti del Servizio psichiatrico diagnosi e cura, un presidio importante a tutela della salute mentale, alla sostituzione degli strumenti diagnostici di Radiologia che, ora, vanta macchinari di ultima generazione, all’altezza delle necessità di cura dei cittadini del litorale. Tecnologie all’avanguardia significano una buona sanità per il territorio. Sono orgoglioso, infine, per il lavoro di reclutamento del personale che sta proseguendo, non solo al Grassi, ma all’interno di tutta la ASL Roma 3.Finalmente siamo in grado di dare risposte dignitose a chi ha sofferto troppo a lungo una totale assenza di programmazione». Lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

