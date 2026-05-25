Grandi emozioni ad Arce per “Oltre i limiti”: l’Arma dei Carabinieri in prima linea per l’inclusione e la sicurezza stradale

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e partecipazione la manifestazione “Oltre i limiti”, svoltasi sabato 23 maggio 2026 ad Arce (FR) nella splendida cornice del circuito kartistico “Fini”. Una giornata straordinaria di festa, sport e vera inclusione sociale, promossa dall’Associazione A.S.D. Pikrace con il patrocinio del Comune di Arce, interamente dedicata alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, che ha visto la partecipazione speciale dei giovani dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) e di tanti ragazzi con diverse forme di disabilità .

L’iniziativa ha saputo coniugare perfettamente la passione per i motori con la promozione della cultura della legalità e della sicurezza stradale, abbattendo ogni barriera e avvicinando concretamente i cittadini alle istituzioni.

A testimoniare la massima attenzione e la costante vicinanza dell’Istituzione al territorio, l’Arma dei Carabinieri ha partecipato attivamente all’evento con il Comando Provinciale di Frosinone: sul posto erano presenti il Comandante della Compagnia di Pontecorvo, Maggiore Felice Egidio, e il Comandante della locale Stazione Carabinieri di Arce, Maresciallo Maggiore Luciano Ligori. Sul campo, per coordinare le attività operative e interagire con i numerosi visitatori, hanno lavorato in perfetta sinergia i militari della Stazione di Arce e il personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo.

All’interno dell’affollata area espositiva dedicata, l’Arma ha offerto ai più piccoli e alle loro famiglie un’esperienza interattiva e formativa attraverso diversi assetti istituzionali:

la “Gazzella” dell’Aliquota Radiomobile: L’autovettura con i colori d’istituto, in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) di Pontecorvo, ha letteralmente catalizzato l’attenzione dei bambini, che hanno potuto scoprirne i segreti e scattare foto ricordo insieme all’equipaggio di servizio;

lo stand promozionale e informativo: Presso lo stand appositamente allestito per la distribuzione di materiale promozionale e la diffusione del video promozionale, sono stati proiettati filmati istituzionali che hanno illustrato l’impegno quotidiano dei Carabinieri. Al contempo, i militari presenti sono stati impegnati a rispondere alle curiosità e ai quesiti dei visitatori, distribuendo i gadget speciali messi a disposizione dall’Ufficio Cerimoniale del Comando Generale dell’Arma;

prevenzione con il simulatore “DrugMat”: Tantissimi giovani hanno voluto provare il simulatore avanzato “DrugMat”, uno strumento tecnologico fondamentale utilizzato dai Carabinieri per mostrare in modo pratico e immediato l’importanza del rispetto del Codice della Strada e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza.

Il ricco programma della manifestazione, iniziato alle ore 9:30, ha visto alternarsi emozionanti giri in pista su auto stradali, vetture da corsa, kart biposto e quad, a momenti dimostrativi di altissimo impatto . Nel corso del pomeriggio, oltre alle attività didattiche dei Carabinieri e della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco hanno entusiasmato i più piccoli con il percorso “Pompieropoli”, culminato in spettacolari simulazioni reali di intervento in caso di incendio e incidente stradale.

Con la riuscita di questa importante iniziativa, l’Arma dei Carabinieri si conferma ancora una volta punto di riferimento insostituibile per la comunità, rinnovando il proprio impegno concreto nel diffondere tra le giovani generazioni i valori fondamentali dell’inclusione, del rispetto e della legalità.