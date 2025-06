Grande successo per lo spettacolo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo di Alvito. Il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini porta i saluti dell’Ente

Una giornata all’insegna della musica, dell’arte e della comunità quella che si è svolta ieri al Teatro Comunale di Alvito, dove l’Istituto Omnicomprensivo di Alvito, in collaborazione con la Scuola di Musica & Sala Prove “Officina del Suono”, ha presentato lo spettacolo “Si fa la musica insieme”. Due esibizioni, alle ore 16:00 e alle 18:00, hanno visto protagonisti gli studenti in un emozionante viaggio musicale fatto di talento, impegno e passione.

In rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale ha preso parte all’evento il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti ufficiali del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e si è complimentato con tutti gli organizzatori: “Iniziative come questa rappresentano la bellezza e la forza della scuola pubblica quando si apre al territorio, promuove cultura e valorizza i giovani. Ringrazio il sindaco, Luciana Martini, il dirigente scolastico, Gianfrancesco D’Andrea, i docenti, gli insegnanti di musica e tutto il personale scolastico per l’eccellente lavoro svolto. Un plauso speciale – conclude Quadrini – va agli studenti che ci hanno donato emozioni autentiche e ricordato quanto la musica possa unire le persone e creare comunità”.