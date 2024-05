Grande successo per l’Europa dei territori in Val Comino e nella Valle dei Santi

Ancora tantissime persone hanno accolto Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale, nelle località toccate dal tour “L’Europa dei Territori” con cui sta toccando numerose città del Lazio, dell’Umbria, della Toscana e delle Marche. Proprio ieri l’ex presidente del consiglio regionale ha inaugurato il suo comitato elettorale per la Valle di Comino ad Atina. “Sarà un punto nevralgico per questa porzione di territorio. Un ringraziamento alla Coordinatrice Lega di Atina, Francesca Amata, al Consigliere Comunale Manuel Caira ed al Consigliere Provinciale Andrea Amata”.

Il tour è poi proseguito a Isola Liri dove il candidato al consiglio comunale Norberto Scala ha organizzato un incontro a sostegno di Abbruzzese. “Una calorosa accoglienza! – ha scritto il candidato della Lega sui social – L’Europa dei Territori vuole difendere le nostre tradizioni”.

Le ultime due tappe della giornata sono state Sant’Apollinare, dove ad accogliere Abbruzzese si sono radunati tantissimi cittadini in un incontro coordinato da Anna Serrecchia e Daniele Broccoli e Sant’Ambrogio sul Garigliano. “Altro appuntamento – ha detto Abbruzzese sull’ultima tappa del tour – siamo a Sant’Ambrogio! Grazie a Bernardino Delli Colli, all’On. Pasquale Ciacciarelli e Antonio Maraone per aver partecipato a quest’incontro. L’Europa non può e non deve essere una realtà distante e astratta. Al contrario, deve riflettersi nelle singole realtà locali, nei cuori e nelle menti dei cittadini che la compongono. Dobbiamo lavorare per promuovere una vera e propria “Europa dei territori”, in cui ciascuna comunità possa sentirsi parte integrante del progetto europeo”.

COMUNICATO STAMPA