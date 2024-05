Grande successo per l’Europa dei Territori in tutta la Regione Lazio

Alatri, Allumiere, Tolfa, Roma e infine Sant’Elia Fiumerapido. L’Europa dei Territori, il tour di Mario Abbruzzese, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale, anche nella giornata di ieri, ha macinato chilometri e incontrato centinaia di amministratori, sostenitori e semplici cittadini.

“Ad Allumiere e Tolfa – ha detto Mario Abbruzzese – con gli amici di questi fantastici borghi, ho preso l’impegno di tutelarli e valorizzarli all’interno del nostro progetto de “L’Europa dei Territori”.È stato un piacere ascoltare le esigenze e le proposte del Sindaco di Tolfa Bentivoglio Stefania, del Vic.Sindaco di Allumiere Stampella Marta e dei cons.comunali Galimberti Duccio e Tersilio Bastianini! Un ringraziamento speciale all’amico che ha organizzato questo incontro Giordano Giovanni”.

Poi trasferimento a Roma dove Abbruzzese ha trovato una nutrita schiera di sostenitori “Siamo qui per ascoltare e tutelare la nostra identità e cultura, – ha detto il già presidente del consiglio regionale – portando gli interessi dei territori, degli amministratori, difendere il nostro Made in Italy, le nostre piccole e medie imprese e sopratutto tutte le periferie in Europa. Un ringraziamento speciale all’On. Laura Cartaginese, all’On. Adriano Palozzi ed al Pres. dell’Ass. “Roma sei tu” Fabio Fiesole per la loro partecipazione”.

Ultima tappa dell’Europa dei Territori tour, ieri, è stata Sant’Elia Fiumerapido. “Difendiamo tutti insieme gli interessi territoriali, – ha detto ancora Abbruzzese – le nostre imprese agricole, il lavoro dei nostri giovani, cambiamo insieme le direttive sulle eco-follie, sulle bistecche sintetiche e sulle farine di grillo. Grazie all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, al Coordinatore LegaGiovani di Sant’Elia Roman Pacitti e agli amici Patrizio Rossi e Giuseppe La Marra”.

comunicato stampa