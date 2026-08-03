Grande successo per la XXIV edizione di Alatri Jazz – International Festival & Masterclass of Jazz

Si chiude con grande successo la XXIV edizione di Alatri Jazz – International Festival & Masterclass of Jazz

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di contenuti la XXIV edizione di Alatri Jazz – International Festival & Masterclass of Jazz, tre giorni intensi durante i quali la città di Alatri è diventata un punto di riferimento per la musica jazz, la formazione, la cultura e la condivisione.

L’edizione 2026 ha rappresentato un perfetto connubio tra spettacolo, approfondimento, inclusione e crescita artistica, confermando ancora una volta il valore di una manifestazione capace di coinvolgere musicisti, docenti, allievi, professionisti del settore e tantissimi appassionati.

La manifestazione ha preso il via venerdì 31 luglio con l’avvio della Masterclass of Jazz, alla quale hanno partecipato circa 30 allievi, provenienti dalla provincia di Frosinone e da altre realtà del territorio nazionale. Le lezioni sono state curate dai docenti Umberto Pantano, batterista e musicoterapeuta, e Massimo Campasso, docente di batteria, affiancati dai musicisti e docenti Nunzio Sciscione al contrabbasso e Giorgio Masci al pianoforte.

Nel pomeriggio, nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco, si è svolto un partecipato convegno dedicato alla musicoterapia, momento di grande interesse e riflessione che ha visto gli interventi del musicoterapeuta Umberto Pantano e delle dottoresse Giulia D’Alatri, Claudia Palmisani, Erica Celani e Marika Di Castro, offrendo al pubblico importanti spunti sul valore terapeutico della musica quale strumento di inclusione, benessere e crescita personale.

La serata inaugurale ha regalato forti emozioni con “La Dolce Vita in Musica Jazz”, spettacolo interpretato dal gruppo di Angelo Trane, noto per le partecipazioni a programmi Rai come Tale e Quale Show e Storie di Monica Setta, insieme alla talentuosa attrice e cantante Daniela Terreri. Il pubblico ha applaudito un raffinato viaggio nella grande melodia italiana reinterpretata in chiave jazz.

Sabato 1 agosto Piazza Santa Maria Maggiore ha accolto l’esibizione dei The Triviani Swing Band, formazione che ha conquistato il pubblico grazie alla calda voce di Angelo Sarra, accompagnato da Giorgio Masci al pianoforte, Nunzio Sciscione al contrabbasso, Umberto Pantano alla batteria e Angelo Mastracci alla tromba.

Tra i momenti più emozionanti della serata, il coinvolgente fuori programma che ha visto salire sul palco il direttore artistico Maestro Mauro Bottini, il quale, con il suo clarinetto, ha impreziosito il concerto eseguendo la celebre “Now’s the Time” di Charlie Parker, regalando al pubblico una performance di altissimo livello artistico, accolta da lunghi e calorosi applausi.

Domenica 2 agosto, il Chiostro di San Francesco ha ospitato il saggio finale degli allievi della Masterclass, autentica testimonianza di come Alatri Jazz rappresenti prima di tutto un progetto di formazione, inclusione e condivisione. I giovani musicisti hanno dimostrato talento, entusiasmo e la capacità di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dai maestri, iniziando un significativo percorso nel linguaggio del jazz.

La manifestazione si è conclusa in serata con il coinvolgente concerto della Jumpin’ Jive Orchestra, impreziosito dalla partecipazione di Simone Calomino di Rai Radio 2. Lo spettacolo, ispirato alle atmosfere del Trio Lescano con orchestra, ha conquistato il pubblico grazie alle straordinarie interpretazioni di Laura Seragusa, Chiara Talone e Sara Caratelli, ai numerosi cambi d’abito e agli eleganti arrangiamenti del Maestro Max Ciafrei, chiudendo il festival con una serata di grande qualità musicale e scenica.

L’organizzazione desidera esprimere un sentito ringraziamento ai Carabinieri, alla Polizia Locale, al servizio di Security, agli Uffici Cultura del Comune di Alatri, al Dott. Antonio Agostini, a tutti i volontari e a quanti hanno collaborato alla perfetta riuscita della manifestazione.

Un particolare ringraziamento va al Maestro Mauro Bottini, musicista e direttore artistico di Alatri Jazz, figura di riferimento nel panorama musicale italiano, per la passione, la competenza e la qualità artistica che continua a garantire al festival.

Le dichiarazioni

Il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, dichiara:

“Alatri Jazz rappresenta ormai uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della nostra città. Questa manifestazione dimostra come la cultura possa diventare occasione di crescita, inclusione e promozione del territorio. Vedere tanti giovani impegnati nella formazione, artisti di assoluto livello esibirsi nelle nostre piazze e un pubblico così numeroso partecipare con entusiasmo è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e rinnovo l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere iniziative culturali di qualità.”

Il Consigliere Delegato alla Cultura, Sandro Titoni, aggiunge:

“Alatri Jazz è molto più di un festival musicale: è un luogo di incontro tra generazioni, esperienze e sensibilità diverse. In questi tre giorni abbiamo vissuto momenti di musica straordinaria, approfondimenti sulla musicoterapia, formazione con docenti di altissimo livello e occasioni autentiche di inclusione e condivisione. È questa la cultura che vogliamo promuovere: capace di emozionare, educare e unire le persone. Un sincero grazie al Maestro Mauro Bottini, a tutti gli artisti, ai docenti, agli allievi, ai volontari, agli uffici comunali e a quanti hanno lavorato dietro le quinte per il successo della manifestazione.”

Con il successo dell’edizione 2026 cala il sipario sulla XXIV edizione di Alatri Jazz – International Festival & Masterclass of Jazz, che ancora una volta ha saputo coniugare musica, formazione, cultura e partecipazione.

L’appuntamento è già fissato al prossimo anno per celebrare insieme la XXV edizione di una manifestazione che continua a crescere e a rappresentare un’eccellenza culturale per la città di Alatri e per l’intero territorio.