Grande successo per la ventiquattresima edizione della Race for the Cure

Una vera festa di condivisione anche quest’anno per 4 giorni di sport, solidarietà e salute finalizzati a raccogliere fondi per la lotta contro i tumori al seno. La manifestazione si è conclusa con una corsa passeggiata domenica 7 maggio 2023 presso il Circo Massimo a Roma. L’evento è organizzato dall’associazione Susan Komen Italia, presieduta dal Professor Riccardo Masetti, primario del reparto di senologia del Policlinico Gemelli di Roma. Testimonial della manifestazione per le donne in rosa l’ attrice Rosanna Banfi. Presente anche la madrina Maria Grazie Cucinotta. L’associazione culturale no profit Iniziativa Donne di Sora, da sempre vicina a tematiche di rilevanza sociale e di prevenzione, ha partecipato all’evento, per il decimo anno consecutivo, con la squadra denominata “SORA IN ROSA” che ha raggiunto la capitale in autobus. Il viaggio in parte è stato offerto dal Comune di Sora, con l’interessamento del sindaco Luca Di Stefano e del consigliere delegato ai servizi sociali Fausto Baratta. Una vera festa di vita che ha visto un fiume di persone partecipare: donne, uomini, bambini, amici a quattro zampe. Un’edizione da numeri record che ha fatto emozionare, ballare, sorridere e commuoversi il popolo della Race for the cure, evento entrato nei cuori dei tanti partecipanti. Hanno seguito la manifestazione rappresentanti del Governo ed autorità militari. La squadra Sora in Rosa ha partecipato all’evento benefico con lo slogan:”Fai volare la prevenzione”.

COMUNICATO STAMPA