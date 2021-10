Grande successo per la serata di Codici Cultura all’insegna dei cinque sensi

La splendida vista delle colline dei Castelli Romani unita alla bellezza dei quadri presentati dalla Galleria d’Arte Spazio Cima e firmati dagli artisti Alessandra Pierelli, Marco Giacobbe, Chiara Montenero e Giusy Lauriola, il profumo inebriante del vino della cantina Tenuta di Pietra Porzia, il gusto sofisticato dei piatti preparati dallo chef con prodotti tipici dei Castelli a km 0, la splendida voce della cantante Francesca La Colla, l’essenza delicata trasmessa dall’olio essenziale massaggiato sulle mani prima della cena. È stata il trionfo dei cinque sensi la serata organizzata dall’associazione Codici Cultura, che si è svolta domenica scorsa presso la Tenuta di Pietra Porzia a Frascati (Roma), arricchita dalla presentazione del libro di Gaetano Montebelli dal titolo “Donne oggi”.“Una bellissima serata – afferma Marica Iuculano, Presidente di Codici Cultura –, un’iniziativa con cui abbiamo voluto rilanciare il tema per noi importantissimo della cultura abbinata alla socialità, drammaticamente colpite dalla pandemia. E questo era il motivo, potremmo dire il sesto senso per riallacciarci al titolo dell’evento, di un’iniziativa segnata da diversi momenti importanti, che i partecipanti hanno dimostrato di apprezzare, con nostro grande piacere ed anche soddisfazione”.“La pandemia ha segnato pesantemente le nostre vite – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed il lockdown ha stravolto le nostre abitudini. Lentamente stiamo tornando alla normalità e riteniamo che iniziative come queste siano un aiuto prezioso per questo processo, certamente non facile e immediato”.Passando dall’arte all’enogastronomia, il percorso sensoriale che hanno seguito i partecipanti è stato senz’altro suggestivo e piacevole. La visita prima alle vigne della tenuta di Pietra Porzia e poi alle suggestive cantine scavate nel tufo, accompagnate da degustazioni di vino e olio, fino ad arrivare alla cena che ha permesso di scoprire i sapori unici e raffinati dei tanti prodotti locali. Un’eccellenza nell’eccellenza per un evento che ha segnato la ripresa delle attività dell’associazione Codici Cultura, pronta nel prossimo futuro a promuovere altre iniziative, interessanti e coinvolgenti.

Comunicato stampa

