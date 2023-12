Grande successo per la seconda tappa del Tour dell’Assessorato all’Urbanistica a Minturno

“ Sala Gremita a Minturno per lo svolgimento della seconda tappa del Tour dell’Assessorato all’Urbanistica che ha visto la partecipazione di tantissimi sindaci ed amministratori della Provincia di Latina. Un incontro al quale, insieme al sottoscritto, hanno partecipato l’On. Giovanna Miele, l’Europarlamentare Matteo Adinolfi, Il Coordinatore Provinciale Massimo Moni ed il Consigliere Comunale Nicolò Graziano.

Siamo partiti da Minturno che costituisce l’ultimo Comune del Lazio al confine con la Campania per dimostrare concretamente vicinanza e la centralità che per il nuovo governo regionale ed in particolare per il mio Assessorato occupano i territori periferici più lontani dai principali agglomerati urbani, in quanto presentano particolari esigenze e caratteristiche notevolmente distinte e diverse da quelle delle grandi città, ma che proprio per tale ragione non sono mai stati affrontate in modo diretto ed autonomo da parte della Regione Lazio, non avendole questa mai considerate nell’ elaborare il proprio indirizzo in merito determinate tematiche.

Territorio, quello del sud pontino, che presenta importanti fattori di sviluppo, in particolare legati alle Politiche del Mare, in tal senso stiamo svolgendo un importante lavoro che vedrà, attraverso la Legge di Bilancio, importanti investimenti per la manutenzione e sistemazione delle aree portuali, abbiamo avviato un dialogo costante con l’Autorità Portuale aprendo uno specifico focus sul porto di Gaeta, considerandone il potenziale di sviluppo legato al traffico commerciale, abbiamo inoltre approvato il Piano dei Porti che prevede la presenza del Porto di Formia ed, una volta definito l’iter, avvieremo un lavoro per consentire ai comuni rimasti fuori, come Minturno, il cui progetto fu stralciato in fase di Vas nella scorsa legislatura, di avere delle proprie portualità, apportando varianti al piano.

L’incontro inoltre ha consentito di illustrare le principali innovazioni apportate in materia urbanistica sia nell’ambito della PL per il Recupero dei Vani e locali Seminterrati sia nell’ambito della nostra Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica.

Un incontro che ha dimostrato la sensibilità provata dalla classe politica locale e dal mondo professionale verso una materia rimasta astratta e lontana per anni dalle esigenze del territorio in quanto specchio di una precedente classe politica altrettanto inconsapevole delle problematiche sociali del nostro paese, grazie al Presidente Rocca e la Giunta di centrodestra stiamo realizzando un dovuto cambio di rotta.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

