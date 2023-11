Grande successo per la seconda edizione di Giramonte

Giramonte per ottimo cibo, vino e musica coinvolgente, #castellomonte per un assaggio di cultura. Lo scorso fine settimana è stato per Monte San Giovanni Campano un’incredibile vetrina di intrattenimento per tutti i palati. Sabato e domenica, Giramonte alla sua seconda edizione ha incassato un boom di consensi, sorrisi e partecipanti. Un mix vincente che la squadra dell’associazione, con il patrocinio del comune, ha organizzato sapientemente e nei minimi dettagli. Domenica mattina, nell’ambito di #vivimonte, a decine hanno visitato il meraviglioso Castello Ducale, accompagnati dalle guide certificate della Cooperativa L’Airone. Il filone storicoculturale del progetto #vivimonte, conferma nuovamente la sua valenza nel novero della proposta culturale locale. Una buona riuscita di cui è certa e soddisfatta la Consigliera con delega alla cultura Floriana Belli.“Siamo a metà di questo incredibile percorso di promozione territoriale, #vivimonte che, anche per questa seconda edizione, ci sta regalando ottimi risultati, numeri e partecipanti alla mano. È un progetto di valorizzazione a tutto tondo volto a puntare il faro sulle bellezze naturali tanto quanto sul patrimonio architettonico e culturale che ci contraddistingue. Secoli di storia e tradizione che intendiamo far conoscere in maniera strutturata e soprattutto in sinergia con professionisti e realtà vive e attive sul territorio. Si tratta di un lavoro capillare, affidato anche ad una comunicazione smart e intuitiva, basti pensare che tutte le prenotazioni per gli appuntamenti possono essere effettuate comodamente online. Abbiamo ben chiaro quale orgoglio rappresenta essere monticiani e abbiamo intenzione di far conoscere questa terra che amiamo in maniera tanto autentica quanto consapevole. Il turismo di prossimità è un percorso da strutturare ed è l’obiettivo che con #vivimonte ci siamo dati. Essenziale è non solo essere soddisfatti delle presenze ma studiare un piano organico e attrattivo che porti risultati a lungo termine. Per questo un grazie va anche a chi ci ha riservato qualche minuto compilando, tra sabato e domenica, il questionario diffuso tra le cantine di Giramonte grazie ad un veloce qr code. Con pochi passaggi, abbiamo aggiunto qualche tassello per l’indicizzazione dei nostri tanti progetti e per alzare l’asticella delle proposte che cuciamo su misura al territorio e agli avventori”.

COMUNICATO STAMPA