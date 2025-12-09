Grande successo per la seconda edizione della Mostra dei Presepi nella Chiesa del Convento di San Francesco di Vicalvi

Con una numerosa partecipazione di fedeli, visitatori e autorità locali si è conclusa la seconda edizione della Mostra dei Presepi, ospitata nella Chiesa del Convento di San Francesco di Vicalvi e organizzata dal Comitato Spontaneo Pro San Francesco e dall’Associazione Diversamente Giovani.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal parroco Don Antonio Lecce, la mostra è stata inaugurata con la benedizione dei presepi realizzati ed esposti da artisti e associazioni del territorio: Stefania Prino, Marco Lucarelli, il Centro Socio Educativo “Arcobaleno” di Caira, L’Arte del Presepe Napoletano di Giancarlo Carrino, Stefano Visco, l’Associazione Anziani di Alvito “Mai Soli” APS e Diego Catallo.

Molti i momenti emozionanti:

i bambini della comunità hanno intonato canti natalizi e letto la preghiera dei fedeli, ricevendo al termine un piccolo dono.

Il coro della chiesa, accompagnato da Arianna Palombo, ha animato la celebrazione con grande intensità.

Nicole Riggi ha guidato il coro dei bambini ed eseguito un suggestivo assolo, molto apprezzato dai presenti.

A seguire, Stefano Visco ha recitato una sua poesia dedicata al Natale e alla comunità, regalando un momento di riflessione e commozione.

La manifestazione si è conclusa con un mercatino di beneficenza: gli oggetti esposti, offerti generosamente da numerose persone, contribuiranno a sostenere i progetti di miglioramento della chiesa.

Infine, una deliziosa merenda con cioccolata calda e marshmallow è stata offerta ai presenti, per la gioia soprattutto dei più piccoli.

Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti coloro che, con impegno e partecipazione, hanno contribuito al successo della manifestazione, rinnovando un momento di tradizione, fede e comunità.

Appuntamento alla prossima edizione nel 2026!

