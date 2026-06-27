Grande successo per la prima “Caccia di San Giovanni”: oltre 100 piccoli esploratori protagonisti nel cuore di Ceccano

“È stata una sorpresa per tutti”. Così il presidente della Pro Loco di Ceccano, Davide Cerroni, commenta il grande successo della prima edizione della “Caccia di San Giovanni”, l’iniziativa organizzata in occasione dei festeggiamenti del santo patrono della città, San Giovanni Battista.

“Ci aspettavamo la partecipazione dei bambini, ma non così tanta! Cento iscrizioni online in meno di cinque giorni sono state un risultato davvero inaspettato”, racconta Cerroni.

Cento bambini, o meglio cento piccoli esploratori, hanno preso parte con entusiasmo a una giornata all’insegna del gioco, della scoperta e della condivisione. Partiti da piazza Municipio, i partecipanti si sono messi alla ricerca del tesoro nascosto nella villa comunale di Ceccano, affrontando un percorso fatto di enigmi da risolvere, indizi da seguire e prove da superare.

Tra le attività proposte non sono mancati momenti di puro divertimento con giochi di squadra come il ruba bandiera e il tiro al bersaglio, capaci di coinvolgere grandi e piccoli in un clima di festa e collaborazione. Ad accompagnare la giornata anche due spettacoli dedicati alle famiglie, fino al momento finale con una merenda offerta dagli organizzatori.

“È stata un’esperienza magnifica – prosegue il presidente della Pro Loco – vedere tanti bambini e altrettanti genitori felici di trascorrere del tempo all’aria aperta, vivendo gli spazi della nostra città, è stato davvero edificante. Mi sento di ringraziare tutti i partecipanti, ma soprattutto i volontari che hanno lavorato con passione e impegno per rendere questa prima caccia al tesoro un evento da ricordare e da riproporre negli anni a venire”.

La “Caccia di San Giovanni” si è così trasformata in una giornata di festa per tutta la comunità, confermando ancora una volta il valore delle iniziative capaci di unire tradizione, socialità e partecipazione. Un appuntamento che la Pro Loco di Ceccano punta a far diventare una nuova tradizione cittadina.