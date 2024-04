Grande successo per la presentazione della convenzione sulla delega delle funzioni urbanmistiche a Latina

“Ieri si è tenuta, presso l’hotel Europa di Latina, la presentazione alla cittadinanza della Convenzione siglata tra la Regione Lazio ed il Comune di Latina sulla delega delle funzioni pianificatorie, uno strumento che consentirà al Comune di Latina di avere un ampio margine di autonomia in materia urbanistica.

Fermo restando la competenza regionale in materia Paesaggistica e Vas, il Comune potrà direttamente esercitare importanti funzioni come, tra le più rilevanti, l’approvazione delle varianti al Piano Regolatore Generale ed alle NTA, l’approvazione dei Piani Attuativi, dei Regolamenti Edilizi, dei Progetti per le Opere Pubbliche o di Pubblica Utilità e molto altro.

È stata però nostra intenzione, in ragione del peso derivante da tali procedimenti, garantire un sostegno diretto al Comune attraverso l’istituzione, presso la Direzione Regionale Urbanistica, di un ufficio di Supporto cui potranno essere trasmesse dal comune le relative Deliberazione per riceverne un’espressione circa la correttezza e la legittimità dei propri profili.

Il Convegno ha costituito inoltre un importante momento di confronto non solo con i rappresentanti dell’amministrazione cittadina e con la cittadinanza tutta, ma anche con i rappresentanti delle categorie professionali di riferimento, ossia il Prof. Massimo Rosolini, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Prof. Luca di Franco, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri ed il Geom. Antonio D’Angelis, Presidente del Collegio dei Geometri.

Nel corso della giornata ho avuto modo, con il Presidente Della Pietà, di fare il punto sullo stato dei cantieri aperti dall’Ater Latina e sulla programmazione degli interventi in essere per complessivi 50 milioni.

In particolare è stato illustrato il Programma di Rigenerazione Urbana ‘A Gonfie Vele’ per un importo complessivo di 15 milioni di euro ed il PINQUA riguardante il Nicolosi e frezzotti.

Infine c’è stata la visita al cantiere in via Selene che vedrà la realizzazione di 24 nuovi alloggi.

Complimenti al Commissario Della Pietà ed alla struttura dell’Ater Latina che sta portando avanti un grande lavoro su tutto il territorio provinciale.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA