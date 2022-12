Grande successo per la decima edizione de Presepe Vivente a Ceccano

Nella splendida cornice del Castello dei Conti de Ceccano si è svolta, nel pomeriggio del 26 dicembre, la decima edizione del “Presepe Vivente” . Dopo l’interruzione dovuta al covid, moltissimi ceccanesi e non solo, hanno potuto di nuovo gustare la rappresentazione della natività .

Le associazioni Pro-Loco, – Centro Sociali Anziani, -Azione Cattolica, -Comitato Badia e Associazione Orizzonti nella sinergia d’ intenti che le caratterizza con la sapiente regia di Nicolino Ciotoli hanno realizzato l’ambito progetto con la collaborazione del Delegato alla cultura Alessio patriarca e del Delegato al turismo Pasquale Bronzi

Molto appezzate oltre la rappresentazione della natività, sono state: la bottega del fabbro e del falegname realizzate con minuzia di particolari e la bottega dei cestini di vimini , antica arte ceccanese.

Gli spettatori hanno poi potuto degustare le pizze fritte ceccanesi e le caratteristiche bruschette ciociare

La rappresentazione che si è protratta per tutto il pomeriggio e, con grande plauso degli spettatori , ha visto la partecipazioni di nuovi giovani attori e attricidella cittadina fabraterna e ciò fa ben sperare peril futuro.

Un ringraziamento particolare va a Nicolino Ciotoli , autore con Marina Scopigli , della prima edizione del presepe vivente a Ceccano, che ha voluto fortemente che la tradizione continuasse fino ad arrivare alla decima edizione.

Il presidente della Pro-loco Danilo Diana e la rete delle associazioni ancora una volta, lavorando insieme e in sinergia, hanno realizzato un evento di spessore per la città e colgono l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti.

