Grande successo per la convention “Più di un incontro”a Castrocielo: Ciacciarelli, «Il rapporto con il territorio è un modello vincente»

“Il grande successo di questa nona edizione della nostra tradizionale convention politico-istituzionale “Più di un Incontro” conferma la funzionalità di un sistema politico fondato sul rapporto giornaliero con il territorio e con tutte le amministrazioni locali.

L’intervento di autorevoli esponenti politici e della società civile come, tra i principali, il Ministro Salvini, il Sottosegretario Durigon, il Presidente Rocca, l’On. Ottaviani, il Sen. Paganella, il Segretario regionale Lega Davide Bordoni, il Rettore dell’Università di Cassino Marco Dell’Isola, il Commissario straordinario per il Piano casa Dott. Squitieri, il Coordinatore dell’ufficio di gabinetto del Ministero delle infrastrutture Dott. Penna, i Presidenti delle Province di Frosinone, Latina e Viterbo, Di Stefano, Carnevale e Romoli dimostra il consolidamento di una importante centralità istituzionale che ha assunto questo momento di confronto.

Unire il territorio in una serata conviviale in cui dibattiti tematici su temi di attualità si uniscono con il confronto con la cittadinanza e la socializzazione, questa è l’essenza ed il motivo per cui abbiamo deciso di dar vita a questa convention e questo abbiamo realizzato ieri sera.

Ringrazio le autorità intervenute, i tantissimi amministratori e cittadini presenti e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante momento di convivialità.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.